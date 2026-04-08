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Concert du groupe Atou’trêfle place du Breuil Saugues

Concert du groupe Atou’trêfle place du Breuil Saugues jeudi 6 août 2026.

Lieu : place du Breuil

Adresse : Festival en Gévaudan

Ville : 43170 Saugues

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saugues

Concert du groupe Atou’trêfle

place du Breuil Festival en Gévaudan Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Concert gratuit du groupe Atou’trêfle pour l’ouverture du Festival en Gévaudan.
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place du Breuil Festival en Gévaudan Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Free concert by the band Atou’trêfle to open the Festival en Gévaudan.

L’événement Concert du groupe Atou’trêfle Saugues a été mis à jour le 2026-04-08 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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