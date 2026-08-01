Démonstration wakeboard Téléski Nautique de Saugues Saugues
jeudi 6 août 2026 · Téléski Nautique de Saugues · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Démonstration wakeboard
Téléski Nautique de Saugues Avenue du Gévaudan Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06 18:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Démonstration wakeboard, jeudi 6 aout 2026 pour l’ouverture du Festival en Gévaudan.
.
Téléski Nautique de Saugues Avenue du Gévaudan Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 37 01 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Wakeboarding demonstration on Thursday, August 6, 2026, to kick off the Festival in Gévaudan.
L’événement Démonstration wakeboard Saugues a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Saugues (Haute-Loire)
- Marché nocturne Saugues 4 août 2026
- Repas soirée d’ouverture du Festival Saugues 6 août 2026
- Village d’ouverture du Festival en Gévaudan Saugues 6 août 2026
- Concert du groupe Atou’trêfle place du Breuil Saugues 6 août 2026
- Flânerie à Saugues spécial Festival en Gévaudan Place du 11 novembre Saugues 7 août 2026