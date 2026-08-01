Démonstration wakeboard Téléski Nautique de Saugues Saugues

Informations pratiques

Saugues

Démonstration wakeboard

Téléski Nautique de Saugues Avenue du Gévaudan Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:00:00

fin : 2026-08-06 18:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Démonstration wakeboard, jeudi 6 aout 2026 pour l’ouverture du Festival en Gévaudan.

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Téléski Nautique de Saugues Avenue du Gévaudan Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 37 01 40

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English :

Wakeboarding demonstration on Thursday, August 6, 2026, to kick off the Festival in Gévaudan.

L’événement Démonstration wakeboard Saugues a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté de communes des rives Haut-Allier