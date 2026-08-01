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AGENDA · Saugues

Démonstration wakeboard Téléski Nautique de Saugues Saugues

jeudi 6 août 2026 · Téléski Nautique de Saugues · Saugues

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Téléski Nautique de Saugues
Adresse
Avenue du Gévaudan
Ville
43170 Saugues
Département
Haute-Loire
Tarif

Saugues

Démonstration wakeboard

Téléski Nautique de Saugues Avenue du Gévaudan Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06 18:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Démonstration wakeboard, jeudi 6 aout 2026 pour l’ouverture du Festival en Gévaudan.
  .

Téléski Nautique de Saugues Avenue du Gévaudan Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 37 01 40 

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English :

Wakeboarding demonstration on Thursday, August 6, 2026, to kick off the Festival in Gévaudan.

L’événement Démonstration wakeboard Saugues a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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