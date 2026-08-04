Informations pratiques

Saugues

Mur d’escalade gonflable

Base de loisirs de la Seuge Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-05 18:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Mur d’escalade gonflable à la Base de Loisirs de la Seuge.

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Base de loisirs de la Seuge Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 80 62

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English :

Inflatable climbing wall at the Seuge Recreation Center.

L’événement Mur d’escalade gonflable Saugues a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté de communes des rives Haut-Allier