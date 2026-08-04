AGENDA · Saugues
Mur d’escalade gonflable Saugues
mercredi 5 août 2026 · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Mur d’escalade gonflable
Base de loisirs de la Seuge Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-05 18:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Mur d’escalade gonflable à la Base de Loisirs de la Seuge.
.
Base de loisirs de la Seuge Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 80 62
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English :
Inflatable climbing wall at the Seuge Recreation Center.
L’événement Mur d’escalade gonflable Saugues a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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