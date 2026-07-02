Médiathèque à la plage Base de loisirs de la Seuge Saugues
jeudi 13 août 2026 · Base de loisirs de la Seuge · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Médiathèque à la plage
Base de loisirs de la Seuge Baignade biologique Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00
Date(s) :
2026-08-13
La médiathèque s’invite à la baignade biologique !
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Base de loisirs de la Seuge Baignade biologique Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr
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English :
The media is jumping on the natural swimming bandwagon!
L’événement Médiathèque à la plage Saugues a été mis à jour le 2026-07-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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