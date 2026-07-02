Médiathèque à la plage Base de loisirs de la Seuge Saugues

jeudi 13 août 2026 · Base de loisirs de la Seuge · Saugues

Informations pratiques

Saugues

Médiathèque à la plage

Base de loisirs de la Seuge Baignade biologique Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 15:00:00

fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :

2026-08-13

La médiathèque s’invite à la baignade biologique !

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Base de loisirs de la Seuge Baignade biologique Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr

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English :

The media is jumping on the natural swimming bandwagon!

L’événement Médiathèque à la plage Saugues a été mis à jour le 2026-07-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier