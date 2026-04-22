Saugues

Cinéma plein air 2026

Square des roches Saugues Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

*Sous réserve de condition météo favorable*

Informations à venir…

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Square des roches Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cine-margeride@orange.fr

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English :

*Subject to favorable weather conditions*

More information to come…

L’événement Cinéma plein air 2026 Saugues a été mis à jour le 2026-04-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier