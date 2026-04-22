Cinéma plein air 2026 Saugues
Cinéma plein air 2026 Saugues jeudi 13 août 2026.
Saugues
Cinéma plein air 2026
Square des roches Saugues Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
*Sous réserve de condition météo favorable*
Informations à venir…
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Square des roches Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cine-margeride@orange.fr
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English :
*Subject to favorable weather conditions*
More information to come…
L’événement Cinéma plein air 2026 Saugues a été mis à jour le 2026-04-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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