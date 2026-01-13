Atelier de plantation participatif Rue Marc Guyonnet Saint-Denis-d’Oléron

Atelier de plantation participatif

Rue Marc Guyonnet Maison de Santé Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:00:00

fin : 2026-04-23 17:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Dans le cadre de la Semaine de l’Arbre et du Paysage, organisée du 13 au 26 avril 2026, un atelier de plantation participatif est proposé afin d’aménager les abords de la Maison de Santé de Saint-Denis d’Oléron.

Rue Marc Guyonnet Maison de Santé Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 mairie@st-denis-oleron.fr

As part of the Semaine de l’Arbre et du Paysage (Tree and Landscape Week), organized from April 13 to 26, 2026, a participative planting workshop is proposed to landscape the area around the Maison de Santé in Saint-Denis d?Oléron.

