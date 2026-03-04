Atelier de poterie, Ateliers Octopodes, Chambéry

Atelier de poterie Mardi 10 mars, 18h00 Ateliers Octopodes Savoie

50€ par participante

Laisse libre cours à ta créativité et viens créer divers objets en céramique !

Les ateliers de poterie durent 2h et sont composés d’une partie création puis d’une partie décoration/peinture si tu le souhaites. La création regroupe différentes techniques : terre pincée, plaque, scupture (seul le tournage n’est pas proposé).

Je fournis le matériel nécessaire (terre, peinture, outils…) et je m’occupe ensuite de cuire et d’émailler ta création afin de la rendre utilisable au quotidien.

Les ateliers n’ont pas de thème particulier. Tu peux venir avec ta propre idée ou bien te laisser guider sur un projet que je pourrai te proposer au moment de l’atelier (par exemple une tasse, une scupture, un petit plat…).

Public : tous (dont enfants accompagnés d’un adulte)

Nombre max : 8 participantes

Tarif : 50€

Tu peux t’inscrire directement via ce lien :

https://booking.wecandoo.com/artisans/9315283f-0967-4fa3-81db-d68198e87ce2/workshops/0f98c6fa-4429-4171-a89b-b84baeda7b30/book

et venir découvrir mon univers sur mon site.

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.

Viens créer des objets en céramique grâce à différentes techniques de modelage de l’argile ! poterie argile