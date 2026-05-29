Atelier de Pratique Artistique Carnet fantaisie à l’AMI Le Malesherbois
Atelier de Pratique Artistique Carnet fantaisie à l’AMI Le Malesherbois mercredi 8 juillet 2026.
Le Malesherbois
Atelier de Pratique Artistique Carnet fantaisie à l’AMI
70 Avenue du General Patton Le Malesherbois Loiret
Tarif : – – 12 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-22 15:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
Créez votre petit carnet fantaisie!Familles
Cet atelier propose une première approche du façonnage par la création d’adorables petits carnets reliés avec un cordon, en accordéon, décorés avec des matériaux divers (journaux, cartons, paillettes, confettis…)
Plusieurs techniques d’ornements sont alors à votre disposition au pochoir, pailleté ou au tampon, marbrure ou gaufrage de la couverture.
Chaque participant repart avec ses créations.
Une activité à partager en famille ou entre amis.
A partir de 6 ans. Durée 1h30. Inscription recommandée nombre de places limité, matériel fourni .
70 Avenue du General Patton Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr
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Create your own fancy little notebook!
L’événement Atelier de Pratique Artistique Carnet fantaisie à l’AMI Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-05-29 par OT GRAND PITHIVERAIS
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