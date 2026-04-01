Livres ! une visite guidée ludique et participative Le Malesherbois
Livres ! une visite guidée ludique et participative Le Malesherbois mardi 28 avril 2026.
Le Malesherbois
Livres ! une visite guidée ludique et participative
70 Avenue du Général Patton Le Malesherbois Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 15:00:00
fin : 2026-04-28 16:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Les différentes étapes de la fabrication du livre !Familles
Pourquoi a-t-on inventé l’écriture ? Comment est-on passé du papyrus au papier ? Quelle est la première forme du livre ? De quoi a-t-on besoin pour imprimer ? Qui était le premier éditeur, et pourquoi certains se sont spécialisés dans la littérature jeunesse ? Comment sommes-nous finalement parvenus à l’objet-livre tel qu’on le connaît aujourd’hui ?
Venez donc répondre à toutes ces questions au moyen d’une visite ludique sur l’histoire du livre ! En s’appuyant sur l’album Livres! , Adrien Saldana, chargé de médiation culturelle, offre aux visiteurs, dès 6 ans, des visites ludiques qui révèleront l’origine et les évolutions du livre… Une visite parfaitement adaptée aux familles… 5 .
70 Avenue du Général Patton Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr
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English :
The different stages of book production!
L’événement Livres ! une visite guidée ludique et participative Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-04-21 par OT GRAND PITHIVERAIS
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