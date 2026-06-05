Visite FAMILLE à l’AMI La grande aventure de l’imprimerie Le Malesherbois
Visite FAMILLE à l’AMI La grande aventure de l’imprimerie Le Malesherbois dimanche 5 juillet 2026.
Le Malesherbois
Visite FAMILLE à l’AMI La grande aventure de l’imprimerie
70 Avenue du General Patton Le Malesherbois Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-12 16:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-10 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-21 2026-08-23 2026-08-30
Une découverte du monde de l’imprimerie en famille…
L’ Atelier-musée de l’imprimerie, un musée vivant, actif et interactif, qui fait le bonheur des familles…
Pendant les vacances scolaires, les médiateurs de l’AMI vous proposent une visite guidée en famille pour découvrir la grande histoire de l’imprimerie… Machines en fonctionnement, petites démonstrations, anecdotes, grands récits mêlant histoire du livre, de la presse, des écritures, des arts graphiques… Pour découvrir une histoire essentielle et comprendre la place de l’imprimerie et de l’imprimé dans la société du XXIe siècle…
Un voyage dans le temps, de Gutenberg à la révolution numérique… qui ravira petits et grands ! 5 .
70 Avenue du General Patton Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr
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English :
A family discovery of the world of printing…
L’événement Visite FAMILLE à l’AMI La grande aventure de l’imprimerie Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-05-29 par OT GRAND PITHIVERAIS
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