Le Malesherbois

Calligraphie pour débutants à l’AMI

70 Rue du Gen Patton Le Malesherbois Loiret

Tarif : – – 20 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-08-27 16:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-27

Calame, plumes… initiez-vous à l’art de tracer les belles lettresFamilles

De l’antique Onciale à la Foundational conçue pour les débutants, en passant par la très papale Chancelière ou la Textura gothique des moines médiévaux, découvrez l’histoire et la pratique des écritures latines manuscrites.

Après une présentation des outils du calligraphe, ce sera à vous de tracer chacune des lettres, en suivant le modèle. Ensuite, une fois que vous vous sentirez plus à l’aise, libre cours à votre créativité ! Jolie carte, poèmes, contes, textes de loi tout est possible )

Une activité à partager en famille ou entre amis, quel que soit votre niveau !

Matériel compris, vous repartez avec les plumes à la fin de la séance. A partir de 9 ans .

70 Rue du Gen Patton Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr

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English :

Calamus, feathers… learn the art of drawing beautiful letters

L’événement Calligraphie pour débutants à l’AMI Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-05-29 par OT GRAND PITHIVERAIS