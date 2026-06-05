Atelier de pratique artistique | Papiers Japonais Le Malesherbois
Atelier de pratique artistique | Papiers Japonais Le Malesherbois mardi 14 juillet 2026.
Le Malesherbois
Atelier de pratique artistique | Papiers Japonais
70 Avenue du General Patton Le Malesherbois Loiret
Tarif : – – 20 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-08-06
Une exploration des fibres et du matériau papier…
Quels sont les matériaux qui permettent de fabriquer du papier ? Qu’est ce que la fibre végétale ? Comment fabrique t on le papier dans le monde ?
Cet atelier permet de faire connaître différentes plantes papetières, des fibres textiles traditionnelles aux plantes plus exotiques ! Ce sera l’occasion de présenter deux savoir-faire anciens, en Occident et au Japon ; mais aussi l’actualité d’un métier d’art qui utilise toujours de nouveaux matériaux…
Cette expérience sensorielle invite à jouer avec les textures des fibres, les combiner, réaliser des compositions, expérimenter des nuances, et créer avec ce matériau de toutes les métamorphoses…
Un atelier ado & adulte à partir de 12 ans pour comprendre la fibre et expérimenter les différentes textures de pâtes à papier .
70 Avenue du General Patton Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr
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English :
An exploration of fibers and paper material…
L’événement Atelier de pratique artistique | Papiers Japonais Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-05-30 par OT GRAND PITHIVERAIS
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