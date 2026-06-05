Le Malesherbois

Atelier de pratique artistique | Papiers Japonais

70 Avenue du General Patton Le Malesherbois Loiret

Tarif : – – 20 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-08-06

Une exploration des fibres et du matériau papier…

Quels sont les matériaux qui permettent de fabriquer du papier ? Qu’est ce que la fibre végétale ? Comment fabrique t on le papier dans le monde ?

Cet atelier permet de faire connaître différentes plantes papetières, des fibres textiles traditionnelles aux plantes plus exotiques ! Ce sera l’occasion de présenter deux savoir-faire anciens, en Occident et au Japon ; mais aussi l’actualité d’un métier d’art qui utilise toujours de nouveaux matériaux…

Cette expérience sensorielle invite à jouer avec les textures des fibres, les combiner, réaliser des compositions, expérimenter des nuances, et créer avec ce matériau de toutes les métamorphoses…

Un atelier ado & adulte à partir de 12 ans pour comprendre la fibre et expérimenter les différentes textures de pâtes à papier .

70 Avenue du General Patton Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An exploration of fibers and paper material…

L’événement Atelier de pratique artistique | Papiers Japonais Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-05-30 par OT GRAND PITHIVERAIS