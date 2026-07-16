Atelier de pratique artistique, Galerie Marcel Duchamp, Yvetot
samedi 19 septembre 2026 · Galerie Marcel Duchamp · Yvetot
Informations pratiques
Atelier de pratique artistique 19 et 20 septembre Galerie Marcel Duchamp Seine-Maritime
Durée 1h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Atelier ou visite petite enfance
Galerie Marcel Duchamp 7 Rue Percée, 76190 Yvetot, France Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie 0235963690 https://galerie-duchamp.org https://www.instagram.com/galerieduchamp/;https://www.facebook.com/GalerieDuchamp/ Créée en 1991, la galerie Duchamp, centre d’art contemporain d’intérêt national, organise quatre à cinq expositions par an ainsi que des résidences d’artistes et développe, depuis son ouverture, une importante activité d’édition. Entrée libre et gratuite,
les mercredis de 10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 18h00,
les jeudis de 14h00 à 18h00,
les vendredis de 14h00 à 18h00,
les samedis de 14h00 à 18h00
et dimanches de 14h00 à 18h00.
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Parking à proximité
Gare SNCF à 8 minutes à pieds (ligne Paris > Rouen > Le Havre).
Atelier ou visite petite enfance
©galerieduchamp
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