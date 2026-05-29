Atelier de pratique artistique | Marbrage ebru Le Malesherbois
Atelier de pratique artistique | Marbrage ebru Le Malesherbois mardi 11 août 2026.
Le Malesherbois
Atelier de pratique artistique | Marbrage ebru
70 Rue du Gen Patton Le Malesherbois Loiret
Tarif : – – 15 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:00:00
fin : 2026-08-11 15:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Une initiation à un savoir-faire presque magique…
Le marbrage est une technique de coloration de papier ayant servi à décorer les pages de garde des livres. Originaire d’Asie, cet art s’est répandu en Europe et particulièrement en Turquie, où il est communément appelé ebru , ce qui signifie nuage . Aujourd’hui, l’art ebru est un savoir-faire traditionnel classé comme patrimoine immatériel à l’UNESCO.
L’AMI vous propose alors d’en apprendre plus sur les étapes de préparation d’une impression marbrée, et de reproduire les motifs traditionnels présents dans les livres européens et orientaux cailloutés, peignés, voilés, motifs hatip figuratifs…
Ce sera l’occasion de comprendre la spécificité des techniques de décoration de papier en Europe, en Turquie et au Japon, et de présenter l’actualité d’un métier d’art ! .
70 Rue du Gen Patton Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr
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English :
An introduction to an almost magical skill…
L’événement Atelier de pratique artistique | Marbrage ebru Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-05-29 par OT GRAND PITHIVERAIS
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