Atelier de pratique artistique | Origami Le Malesherbois
Atelier de pratique artistique | Origami Le Malesherbois lundi 3 août 2026.
Le Malesherbois
Atelier de pratique artistique | Origami
70 Avenue du General Patton Le Malesherbois Loiret
Tarif : – – 12 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-03 15:30:00
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-20
L’art du pliage japonais
Origami , vient du verbe oru qui signifie plier et kami qui veut dire papier. C’est un art traditionnel chinois puis japonais qui apparaît avec l’invention du papier quelques siècles avant notre ère.
Si cette technique était surtout utilisée pour les cérémonies religieuses, elle est encore aujourd’hui présente dans la culture japonaise fleurs ou autres objets décoratifs, offrandes ou cadeaux, symboles de respect et vœux de bonheur…
Guidés pas à pas, vous pourrez vous exercez au pliage de quelques motifs traditionnels japonais, tels que la grue, le renard, la fleur de lotus… Ou réalisez quelques modèles moins classiques, comme la geisha ou le casque de samouraï ! L’atelier se termine avec des exemples de créations artistiques, notamment de Akira Yoshizawa… .
70 Avenue du General Patton Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr
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English :
The art of Japanese folding
L’événement Atelier de pratique artistique | Origami Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-06-09 par OT GRAND PITHIVERAIS
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