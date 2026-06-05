Mon petit herbier imprimé AMI Le Malesherbois
Mon petit herbier imprimé AMI Le Malesherbois jeudi 16 juillet 2026.
Le Malesherbois
Mon petit herbier imprimé AMI
70 Avenue du General Patton Le Malesherbois Loiret
Tarif : – – 12 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16 15:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-18
La diversité des papiers et des techniques d’impression…Familles
Un atelier permettant la découverte du monde du papier et de l’impression par la réalisation d’un petit herbier… Avec des papiers très différents, tant par la texture, la couleur que les fibres utilisées… !
Venez découvrir l’incroyable diversité des plantes et fibres utilisées pour la fabrication de papier artisanal! Puis ce sera à vous d’imprimer sur chacun de ces supports l’image de la plante correspondante des délicates fleurs de coton sur un papier très absorbant à l’apparence textile, une jolie fleur bleue de lin sur un papier plus claquant …
Vous aurez ainsi un aperçu de différentes techniques d’impression la typographie et surtout la linogravure, très utilisée dans le monde de l’illustration.
À partir de 8 ans. Durée 1h30. 8 participants maximum .
70 Avenue du General Patton Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr
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English :
The diversity of papers and printing techniques…
L’événement Mon petit herbier imprimé AMI Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-05-29 par OT GRAND PITHIVERAIS
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