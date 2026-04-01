Sur les traces de Gutenberg (à partir de 5 ans) Le Malesherbois
Sur les traces de Gutenberg (à partir de 5 ans) Le Malesherbois mercredi 29 avril 2026.
Le Malesherbois
Sur les traces de Gutenberg (à partir de 5 ans)
70 Rue du General Patton Le Malesherbois Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:00:00
fin : 2026-04-29 16:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Une découverte ludique de l’imprimerie et du musée…
Malheur ! Des caractères mobiles ont été dissimulés partout dans le musée… A vous de les retrouver au moyen d’indices, de savantes recherches et explications ! En parcourant les espaces de l’exposition permanente, en observant les machines, les livres imprimés, les affiches, vous découvrirez l’histoire de l’imprimerie et notamment le nom de son inventeur…
Une découverte du musée présentée sous la forme d’un jeu de piste, un éveil très ludique à l’histoire et aux techniques de l’imprimerie… A hauteur d’enfant !
Une activité conçue et proposée aux petits pour un éveil artistique et culturel, et animée par les médiateurs de l’AMI ! 5 .
70 Rue du General Patton Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A playful discovery of the printing industry and the museum…
L’événement Sur les traces de Gutenberg (à partir de 5 ans) Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-04-21 par OT GRAND PITHIVERAIS
À voir aussi à Le Malesherbois (Loiret)
- Drum Brothers Le Malesherbois 26 avril 2026
- Spectacle musical Drum Brothers par Les Frères Colle Le Malesherbois 26 avril 2026
- Atelier-école | Sérigraphie sur textile Le Malesherbois 28 avril 2026
- Livres ! une visite guidée ludique et participative Le Malesherbois 28 avril 2026
- Atelier de Pratique Artistique Linogravure à l’AMI Le Malesherbois 29 avril 2026