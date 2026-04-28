Ferme de la recette bio Le Malesherbois
lundi 20 juillet 2026 · Le Malesherbois
Informations pratiques
Le Malesherbois
Ferme de la recette bio
14 Rue des Grisonnières Le Malesherbois Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Il n’y a pas que les enfants qui peuvent avoir des vacances. Et si vous aussi vous preniez un temps pour ralentir, respirer, reconnecter le corps et l’esprit, découvrir vos potentiels cachés?
En pleine nature, découvrez la puissance du vivant et notamment des animaux pour vous recentrer sur vous même et l’essentiel. Guidés par des animaux ayant la possibilité de s’exprimer, dans un milieu ou la nature n’est pas un décor mais participe à votre cheminement, accompagné par une professionnelle de la relation au vivant, prenez un temps pour vous et repartez plein d’énergie pour vivre pleinement les temps du quotidien. .
14 Rue des Grisonnières Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 70 29 63 fermepedarecettebio45@gmail.com
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English :
It’s not just kids who get to go on vacation. Why not take some time to slow down, breathe, reconnect your body and mind, and discover your hidden potential?
L’événement Ferme de la recette bio Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-06-26 par ADRT45
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