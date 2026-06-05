Atelier-Ecole | Lithographie de poche Le Malesherbois
Atelier-Ecole | Lithographie de poche Le Malesherbois mardi 21 juillet 2026.
Le Malesherbois
Atelier-Ecole | Lithographie de poche
70 Rue du Gen Patton Le Malesherbois Loiret
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 15:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Imprimez vos dessins en lithographie !
Découvrez la lithographie en famille grâce à un atelier ludique et accessible dès 8 ans
Grâce à des outils simples, petits et grands pourrons expérimenter les différentes étapes de cette technique d’impression étonnante réalisation du dessin, préparation de la pierre lithographique, puis impression à l’aide d’une presse à poings facile à manipuler même pour les petites mains !
Accompagnés pas à pas par Jacky Rouget, lithographe, les participants découvrent un savoir-faire artistique de manière simple, sans aucun prérequis nécessaire en dessin. À la fin de l’atelier, chaque participant repart avec une impression composée de tous les dessins du groupe. .
70 Rue du Gen Patton Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Print your designs in lithography!
L’événement Atelier-Ecole | Lithographie de poche Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GRAND PITHIVERAIS
À voir aussi à Le Malesherbois (Loiret)
- Visite FAMILLE à l’AMI La grande aventure de l’imprimerie Le Malesherbois 5 juillet 2026
- Atelier de Pratique Artistique Carnet fantaisie à l’AMI Le Malesherbois 8 juillet 2026
- Calligraphie pour débutants à l’AMI Le Malesherbois 9 juillet 2026
- Atelier de pratique artistique | Papiers Japonais Le Malesherbois 14 juillet 2026
- Atelier de Pratique Artistique Papiers colorés Le Malesherbois 15 juillet 2026