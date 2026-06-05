Atelier-Ecole | Lithographie de poche Le Malesherbois mardi 21 juillet 2026.

Le Malesherbois

Atelier-Ecole | Lithographie de poche

70 Rue du Gen Patton Le Malesherbois Loiret

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 15:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Imprimez vos dessins en lithographie !

Découvrez la lithographie en famille grâce à un atelier ludique et accessible dès 8 ans

Grâce à des outils simples, petits et grands pourrons expérimenter les différentes étapes de cette technique d’impression étonnante réalisation du dessin, préparation de la pierre lithographique, puis impression à l’aide d’une presse à poings facile à manipuler même pour les petites mains !

Accompagnés pas à pas par Jacky Rouget, lithographe, les participants découvrent un savoir-faire artistique de manière simple, sans aucun prérequis nécessaire en dessin. À la fin de l’atelier, chaque participant repart avec une impression composée de tous les dessins du groupe. .

70 Rue du Gen Patton Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr

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Print your designs in lithography!

L’événement Atelier-Ecole | Lithographie de poche Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GRAND PITHIVERAIS