Atelier de pratique artistique Papiers & végétal Le Malesherbois
Atelier de pratique artistique Papiers & végétal Le Malesherbois mercredi 29 juillet 2026.
Le Malesherbois
Atelier de pratique artistique Papiers & végétal
70 Avenue du General Patton Le Malesherbois Loiret
Tarif : – – 12 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-26
Fabriquez des papiers à fleurs !
Cet atelier met en lien le savoir-faire relatif à la fabrication de papier artisanal et le monde végétal. Deux (ou trois) mises en application très simples pour fabriquer des papiers fleuris… et découvrir les possibilités artistiques de ce matériau !
Après une contextualisation historique, une présentation des gestes et du vocabulaire spécifique au métier d’artisan papetier (puisage, couchage, vergeures, filigranes…), la médiatrice s’intéresse aux plantes papetières, donne à voir la diversité des fibres utilisées et des papiers obtenus. Des expérimentations sont ensuite proposées pour explorer les connexions entre papier et végétal papier à planter, compositions végétales, inclusions… .
70 Avenue du General Patton Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr
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English :
Inclusions and plant compositions… flowery papers!
L’événement Atelier de pratique artistique Papiers & végétal Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-05-29 par OT GRAND PITHIVERAIS
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