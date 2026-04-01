Le Malesherbois

Atelier de Pratique Artistique Linogravure à l’AMI

70 Avenue du General Patton Le Malesherbois Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:00:00

fin : 2026-04-29 16:15:00

Date(s) :

2026-04-29 2026-05-09

Réalisez votre Linogravure, depuis le dessin préparatoire jusqu’à l’impression préparer le motif, graver, encrer…imprimer!Familles

Dans cet atelier, nous vous proposons de réaliser votre linogravure depuis le dessin préparatoire jusqu’à l’impression préparer le motif, graver, encrer…imprimer! Vous pourrez vous inspirer d’un modèle simple, ou créer selon votre imagination.

Matériel fourni, chacun repart avec ses créations.

Ateliers proposés aussi bien pour des adultes que pour les familles il est possible de s’initier aux bases ou aller très loin dans la création !

À partir de 8 ans niveau adapté selon les participants .

70 Avenue du General Patton Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr

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English :

Create your own Linocut, from preparatory drawing to printing: prepare the motif, engrave, ink…print!

L’événement Atelier de Pratique Artistique Linogravure à l’AMI Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-04-21 par OT GRAND PITHIVERAIS