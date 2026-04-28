La semaine des poneys Le Malesherbois lundi 27 juillet 2026.

Le Malesherbois

La semaine des poneys

14 Rue des Grisonnières Le Malesherbois Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-27 10:30:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Découvrez le cheval pour l’être fantastique qu’il est , avec ses besoins, ses émotions, son fonctionnement. Lorsqu’il nous accepte sur son dos, il nous fait un réel cadeau.

Les poneys ne nous demandent pas qui nous sommes.

Ils rencontrent simplement la personne présente devant eux.

C’est souvent là que commence une belle histoire. .

14 Rue des Grisonnières Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 70 29 63 fermepedarecettebio45@gmail.com

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English :

Discover the horse for the wonderful creature it is—with its needs, its emotions, and the way it functions. When it allows us to ride on its back, it gives us a true gift.

L’événement La semaine des poneys Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-06-26 par ADRT45