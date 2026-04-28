Atelier-école | Sérigraphie sur papier Tête d’affiches Le Malesherbois
Atelier-école | Sérigraphie sur papier Tête d’affiches Le Malesherbois jeudi 23 juillet 2026.
Le Malesherbois
Atelier-école | Sérigraphie sur papier Tête d’affiches
70 Rue du Gen Patton Le Malesherbois Loiret
Tarif : – – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 15:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Imprimez vos compositions végétales !Familles
Lilith Combe, artiste sérigraphe, s’associe à l’A-MI pour vous inviter à découvrir le travail de la Compagnie Bernard Baissait, graphiste, qui a travaillé avec les plus grandes institutions culturelles pendant plus de 20 ans et qui est actuellement exposé au coeur des expositions.
Tête d’Affiche, une exposition qui invite à découvrir l’art et la pratique de la sérigraphie !
Durant cet atelier, explorez l’univers de l’impression en sérigraphie sur papier en jouant sur la diversité des couleurs, l’entremêlement des formes, la puissance des visuels… et repartez avec votre œuvre animée.
Une initiation pour petits et grands à partir de 9 ans. Durée 1h30. Vous repartirez avec votre sérigraphie.
/! Prévoir une tenue à l’épreuve de l’encre. Des tabliers peuvent vous être prêtés. .
70 Rue du Gen Patton Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Print your plant compositions!
L’événement Atelier-école | Sérigraphie sur papier Tête d’affiches Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-05-29 par OT GRAND PITHIVERAIS
À voir aussi à Le Malesherbois (Loiret)
- Visite FAMILLE à l’AMI La grande aventure de l’imprimerie Le Malesherbois 5 juillet 2026
- Atelier de Pratique Artistique Carnet fantaisie à l’AMI Le Malesherbois 8 juillet 2026
- Livres ! une visite guidée ludique et participative Le Malesherbois 8 juillet 2026
- Calligraphie pour débutants à l’AMI Le Malesherbois 9 juillet 2026
- Atelier de pratique artistique | Papiers Japonais Le Malesherbois 14 juillet 2026