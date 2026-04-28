Le Malesherbois

Atelier-école | Sérigraphie sur papier Tête d’affiches

70 Rue du Gen Patton Le Malesherbois Loiret

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23 15:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Imprimez vos compositions végétales !Familles

Lilith Combe, artiste sérigraphe, s’associe à l’A-MI pour vous inviter à découvrir le travail de la Compagnie Bernard Baissait, graphiste, qui a travaillé avec les plus grandes institutions culturelles pendant plus de 20 ans et qui est actuellement exposé au coeur des expositions.

Tête d’Affiche, une exposition qui invite à découvrir l’art et la pratique de la sérigraphie !

Durant cet atelier, explorez l’univers de l’impression en sérigraphie sur papier en jouant sur la diversité des couleurs, l’entremêlement des formes, la puissance des visuels… et repartez avec votre œuvre animée.

Une initiation pour petits et grands à partir de 9 ans. Durée 1h30. Vous repartirez avec votre sérigraphie.

/! Prévoir une tenue à l’épreuve de l’encre. Des tabliers peuvent vous être prêtés. .

70 Rue du Gen Patton Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr

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Print your plant compositions!

L’événement Atelier-école | Sérigraphie sur papier Tête d’affiches Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-05-29 par OT GRAND PITHIVERAIS