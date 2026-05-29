Atelier de Pratique Artistique Livre Décoratif Le Malesherbois
Atelier de Pratique Artistique Livre Décoratif Le Malesherbois mardi 28 juillet 2026.
Le Malesherbois
Atelier de Pratique Artistique Livre Décoratif
70 Avenue du General Patton Le Malesherbois Loiret
Tarif : – – 12 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-07-28 15:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Le livre, un matériau de création…Familles
Le livre, un matériau de création… Apprenez à plier des livres pour fabriquer d’adorables petits objets décoratifs hérisson, sapins de Noël, cœurs, chats etc … Cet atelier vous invite à modeler et transformer l’objet-livre…
Matériel fourni, chacun repart avec ses créations.
A partir de 8 ans niveau adapté selon les participants .
70 Avenue du General Patton Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr
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English :
The book, a creative material…
L’événement Atelier de Pratique Artistique Livre Décoratif Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-05-29 par OT GRAND PITHIVERAIS
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