Le Malesherbois

Atelier de Pratique Artistique Livre Décoratif

70 Avenue du General Patton Le Malesherbois Loiret

Tarif : – – 12 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:00:00

fin : 2026-07-28 15:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Le livre, un matériau de création…Familles

Le livre, un matériau de création… Apprenez à plier des livres pour fabriquer d’adorables petits objets décoratifs hérisson, sapins de Noël, cœurs, chats etc … Cet atelier vous invite à modeler et transformer l’objet-livre…

Matériel fourni, chacun repart avec ses créations.

A partir de 8 ans niveau adapté selon les participants .

70 Avenue du General Patton Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr

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English :

The book, a creative material…

L’événement Atelier de Pratique Artistique Livre Décoratif Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-05-29 par OT GRAND PITHIVERAIS