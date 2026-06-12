Atelier de pratique du conte Marçon
Atelier de pratique du conte Marçon dimanche 4 octobre 2026.
Marçon
Atelier de pratique du conte
Lac des Varennes Marçon Sarthe
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:30:00
fin : 2026-10-04 12:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Atelier de pratique du conte pour adultes et adolescents
Pratiquer l’art de raconter des histoires .
Lac des Varennes Marçon 72340 Sarthe Pays de la Loire dunrivagelautre@gmail.com
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English :
Storytelling Workshop for Adults and Teens
L’événement Atelier de pratique du conte Marçon a été mis à jour le 2026-06-12 par CDT72