Atelier de pratique du conte Marçon dimanche 4 octobre 2026.

Marçon

Atelier de pratique du conte

Lac des Varennes Marçon Sarthe

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:30:00

fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Atelier de pratique du conte pour adultes et adolescents

Pratiquer l’art de raconter des histoires .

Lac des Varennes Marçon 72340 Sarthe Pays de la Loire dunrivagelautre@gmail.com

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English :

Storytelling Workshop for Adults and Teens

L’événement Atelier de pratique du conte Marçon a été mis à jour le 2026-06-12 par CDT72