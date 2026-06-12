Ballade contée, Par les yeux du P’tit Pitaud, balade contée par les chemins de Marçon Marçon
Ballade contée, Par les yeux du P’tit Pitaud, balade contée par les chemins de Marçon Marçon dimanche 20 septembre 2026.
Marçon
Ballade contée, Par les yeux du P’tit Pitaud, balade contée par les chemins de Marçon
1 Place de l’Église Marçon Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Balade contée par les chemins de Marçon
Balade avec contes et chansons par les sentiers de Marçon .
1 Place de l’Église Marçon 72340 Sarthe Pays de la Loire dunrivagealautre@gmail.com
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English :
A Storytelling Walk Along the Paths of Marçon
L’événement Ballade contée, Par les yeux du P’tit Pitaud, balade contée par les chemins de Marçon Marçon a été mis à jour le 2026-06-12 par CDT72
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