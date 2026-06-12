Ballade contée, Par les yeux du P’tit Pitaud, balade contée par les chemins de Marçon Marçon dimanche 20 septembre 2026.

Marçon

Ballade contée, Par les yeux du P’tit Pitaud, balade contée par les chemins de Marçon

1 Place de l’Église Marçon Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Balade contée par les chemins de Marçon

Balade avec contes et chansons par les sentiers de Marçon .

1 Place de l’Église Marçon 72340 Sarthe Pays de la Loire dunrivagealautre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Storytelling Walk Along the Paths of Marçon

L’événement Ballade contée, Par les yeux du P’tit Pitaud, balade contée par les chemins de Marçon Marçon a été mis à jour le 2026-06-12 par CDT72