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soirée contes Marçon

soirée contes Marçon jeudi 6 août 2026.

Ville : 72340 Marçon

Département : Sarthe

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Marçon

soirée contes

Marçon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

soirée contes
Soirée contes à la Guinguette du gîte du Loir à vélo   .

Marçon 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 22 20 05 52 

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English :

storytelling evening

L’événement soirée contes Marçon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée du Loir

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