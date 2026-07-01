Par les yeux du P’tit Pitaud, balade contée par les chemins de Marçon, 72340 Marçon, Marçon

Informations pratiques

Par les yeux du P’tit Pitaud, balade contée par les chemins de Marçon Dimanche 20 septembre, 15h00 72340 Marçon Sarthe

Limité à 30 personnes. Chaussures de marche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Marcel, un p’tit pitaud, arrive pour la première fois en terre marçonnaise. De sa vie, n’avait jamais vu de châteaux, de vignes ou encore d’aigrettes sur le dos d’une vache. Sabots aux pieds, il va marcher par les sentiers.

C’est à travers les yeux de ce petit garçon que Noémie Sanson vous invite à la suivre : regarder le monde qui nous entoure comme pour la toute première fois, avec l’émerveillement d’un regard d’enfant.

Les contes choisis et racontés par Noémie appartiennent au patrimoine immatériel. Il s’agit de contes traditionnels ou de prouesses orales qui ont grandi en terre sarthoise comme le conte du p’tit poulet, mais aussi dans d’autres

contrées, telle la Sardine de Suzon. Ponctuant les balades, les contes et les chants repris en cœur épousent les paysages, les embrassent de tout leur être et y renaissent comme s’ils y avaient toujours vécu.

Une balade placée sur le fil de l’imaginaire, de la joie et du partage.

Les chemins de Marçon sont remplis de beautés naturelles et patrimoniales au détour de chaque sentier.

72340 Marçon 1 Place de l’Eglise Marçon Marçon 72340 Sarthe Pays de la Loire 0622200552 Marcel, un p’tit pitaud, arrive pour la première fois en terre marçonnaise. De sa vie, n’avait jamais vu de châteaux, de vignes ou encore d’aigrettes sur le dos d’une vache. Sabots aux pieds, il va marcher par les sentiers. C’est à travers les yeux de ce petit garçon que Noémie Sanson vous invite à la suivre : regarder le monde qui nous entoure comme pour la toute première fois, avec l’émerveillement d’un regard d’enfant. Les contes choisis et racontés par Noémie appartiennent au patrimoine immatériel. Il s’agit de contes traditionnels ou de prouesses orales qui ont grandi en terre

sarthoise comme le conte du p’tit poulet, mais aussi dans d’autres contrées, telle la Sardine de Suzon. Ponctuant les

balades, les contes et les chants repris en cœur épousent les paysages, les embrassent de tout leur être et y renaissent comme s’ils y avaient toujours vécu.

Les chemins de Marçon sont remplis de beautés naturelles et patrimoniales à chaque détour de sentier. RDV sur la place de l’Eglise 72340 Marçon

Durée : environ 2h30

Petit pot de l’amitié offert en fin de parcours.

Marcel, un p’tit pitaud, arrive pour la première fois en terre marçonnaise. De sa vie, n’avait jamais vu de châteaux, de vignes ou encore d’aigrettes sur le dos d’une vache. Sabots aux pieds, il va …

© Séverine Amy