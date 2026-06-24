Atelier de pratique musicale | Workshop & Slow seisiún animés par l’Association I2SP (Inclusive Slow Session Paris) Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris samedi 4 juillet 2026.

Qu’est-ce qu’une slow session à l’I2SP (Inclusive Slow Session Paris)?

Workshop participatif: un membre de l’I2SP présente un morceau, le découpe en petites phrases que nous répétons ensemble, pas à pas, jusqu’à le maîtriser.

Interprétation du morceau fraîchement appris devant un public (à l’extérieur en face de l’église Saint-Eustache ou dans les murs de la médiathèque en fonction des conditions météorologiques).

L’apprentissage se fait principalement à l’oreille.

Un moment chaleureux placé sous le signe du partage, de la découverte et du plaisir de jouer ensemble, dans une ambiance bienveillante et respectueuse de chacun·e.

Plus d’informations sur le TradFest organisé par le Centre Culturel Irlandais

Plus d’informations sur l’Association Inclusive Slow Session Paris:

Venez apprendre sur vos instruments traditionnels (violon, flûte, harpe, guitare, concertina, banjo, mandoline, etc.) un morceau du répertoire irlandais avec l’I2SP (Inclusive Slow Session Paris)!

Cet atelier de pratique musicale vous est proposé dans le cadre du premier TradFest organisé par le Centre Culturel Irlandais avec la participation de l’I2SP.

Le samedi 04 juillet 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T16:30:00+02:00

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/



Afficher la carte du lieu Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre et trouvez le meilleur itinéraire

