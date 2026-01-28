Atelier de pratique philosophique Bibliothèque de Prémanon à l’école primaire Prémanon
Atelier de pratique philosophique Bibliothèque de Prémanon à l’école primaire Prémanon vendredi 20 mars 2026.
Atelier de pratique philosophique
Bibliothèque de Prémanon à l’école primaire 211 Rue du Moine Manon Prémanon Jura
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 18:30:00
fin : 2026-03-20 20:30:00
Date(s) :
2026-03-20
Atelier de pratique philosophique ouvert à tous sans connaissances particulières requises. .
Bibliothèque de Prémanon à l’école primaire 211 Rue du Moine Manon Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 77 16 lesmotsmeles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de pratique philosophique
L’événement Atelier de pratique philosophique Prémanon a été mis à jour le 2026-01-28 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses