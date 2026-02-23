Concert avec La Cohue Salle polyvalente de Prémanon Prémanon

Concert avec La Cohue

Salle polyvalente de Prémanon 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Début : 2026-04-26 15:30:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

2026-04-26

La chorale de Prémanon invite pour un concert la chorale de Saint Genis les Ollières (69), la Cohue. La Cohue agite la chanson depuis plus de 20 ans. Avec beaucoup de poésie, souvent

drôle, toujours décalée, elle porte en elle l’envie de partager sa douceur et sa joie de vivre. Ce sera aussi l’occasion de quelques chants communs. Une buvette et un goûter seront proposés à l’issue du spectacle .

Salle polyvalente de Prémanon 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 38 27 14 chorale.montfier@gmail.com

