Visite commentée Espace des Mondes Polaires Prémanon

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-12-17 14:30:00
fin : 2026-04-29 15:30:00
2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31 2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29
Chaque dimanche à 14h30, pendant les vacances scolaires, visitez l’exposition permanente du musée de manière privilégiée, en compagnie d’une médiatrice culturelle, et découvrez ses trésors !
Sans réservation préalable, départ assuré à partir de 5 participants (hors enfants de moins de 6 ans), dans la limite des places disponibles. Réservé aux individuels (nous dédions d’autres créneaux aux groupes).
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
