Visite commentée Espace des Mondes Polaires Prémanon

Visite commentée

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 14:30:00

fin : 2026-04-29 15:30:00

Date(s) :

2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31 2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

Chaque dimanche à 14h30, pendant les vacances scolaires, visitez l’exposition permanente du musée de manière privilégiée, en compagnie d’une médiatrice culturelle, et découvrez ses trésors !

Sans réservation préalable, départ assuré à partir de 5 participants (hors enfants de moins de 6 ans), dans la limite des places disponibles. Réservé aux individuels (nous dédions d’autres créneaux aux groupes).

Toutes les informations sur notre site. .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

English : Visite commentée

German : Visite commentée

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite commentée Prémanon a été mis à jour le 2025-11-14 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses