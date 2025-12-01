Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite commentée Espace des Mondes Polaires Prémanon

Visite commentée Espace des Mondes Polaires Prémanon mercredi 17 décembre 2025.

Visite commentée

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 14:30:00
fin : 2026-04-29 15:30:00

Date(s) :
2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31 2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

Chaque dimanche à 14h30, pendant les vacances scolaires, visitez l’exposition permanente du musée de manière privilégiée, en compagnie d’une médiatrice culturelle, et découvrez ses trésors !

Sans réservation préalable, départ assuré à partir de 5 participants (hors enfants de moins de 6 ans), dans la limite des places disponibles. Réservé aux individuels (nous dédions d’autres créneaux aux groupes).

Toutes les informations sur notre site.   .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20  contact@espacedesmondespolaires.org

English : Visite commentée

German : Visite commentée

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite commentée Prémanon a été mis à jour le 2025-11-14 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses