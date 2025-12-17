Prémanon

Conférence “Le loup enjeux d’une cohabitation” par Jean-Marc Landry

146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 19:00:00

fin : 2026-06-04 20:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Au cours de cette conférence, le biologiste et éthologue Jean-Marc Landry présente le loup son retour, sa biologie et ses interactions avec l’humain et les enjeux qu’il soulève dans les milieux pastoraux. À travers images et anecdotes, il explore l’univers fascinant de cet animal.

Conférence organisée dans le cadre des 40 ans du Parc naturel régional du Haut-Jura, avec le soutien de la Préfecture de région Bourgogne Franche-Comté ; de la région Bourgogne Franche-Comté et de la Fondation Jean-Marc Landry et le l’IPRA (Institut pour la Promotion et la Recherche sur les Animaux de protection).

À 19h00 Durée 1h30. Gratuit. À partir de 10 ans

Réservation conseillée au 03 39 50 80 20 ou contact@espacedesmondespolaires.org .

146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

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English : Conférence “Le loup enjeux d’une cohabitation” par Jean-Marc Landry

L’événement Conférence “Le loup enjeux d’une cohabitation” par Jean-Marc Landry Prémanon a été mis à jour le 2026-05-19 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)