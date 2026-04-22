Prémanon

Concours de pétanque

Centre du village Prémanon Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-06-07 2026-06-21 2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16 2026-08-30 2026-09-13 2026-09-27

Concours de pétanque en doublettes formées.

Inscription sur place dès 12h. .

Centre du village Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 96 67 09

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Prémanon a été mis à jour le 2026-04-22 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses