Concours de pétanque Prémanon
Concours de pétanque Prémanon dimanche 7 juin 2026.
Prémanon
Concours de pétanque
Centre du village Prémanon Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-06-07 2026-06-21 2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16 2026-08-30 2026-09-13 2026-09-27
Concours de pétanque en doublettes formées.
Inscription sur place dès 12h. .
Centre du village Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 96 67 09
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Prémanon a été mis à jour le 2026-04-22 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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