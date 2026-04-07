Transju’ Verticale Telesiège La Dôle- Parking des Dappes Prémanon
Transju’ Verticale Telesiège La Dôle- Parking des Dappes Prémanon vendredi 29 mai 2026.
Prémanon
Transju’ Verticale
Telesiège La Dôle- Parking des Dappes 83 Route de la Faucille Prémanon Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 20:30:00
Date(s) :
2026-05-29
La Transju’Verticale vous donne rdv à J-7 de la Transju’Trails pour une mise en jambe !
Une montée sèche de la Dôle chronométrée, un départ mass-start au pied du télésiège, et du Kom à battre ! Un évènement officiel proposé par la Transju le vendredi 29 mai 2026 à 18h30
Inscription 10€ sur notre site web et sur place, dans la limite des dossards disponibles*
Comprenant: Chronométrage, classement, balisage, ravitaillement et lot coureur
*épreuve limitée à 150 participants .
Telesiège La Dôle- Parking des Dappes 83 Route de la Faucille Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 25 72 19 logistique@latransju.com
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English : Transju’ Verticale
L’événement Transju’ Verticale Prémanon a été mis à jour le 2026-04-07 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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