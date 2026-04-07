Transju’ Verticale Telesiège La Dôle- Parking des Dappes Prémanon

Prémanon

Transju’ Verticale

Telesiège La Dôle- Parking des Dappes 83 Route de la Faucille Prémanon Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 20:30:00

Date(s) :

2026-05-29

La Transju’Verticale vous donne rdv à J-7 de la Transju’Trails pour une mise en jambe !

Une montée sèche de la Dôle chronométrée, un départ mass-start au pied du télésiège, et du Kom à battre ! Un évènement officiel proposé par la Transju le vendredi 29 mai 2026 à 18h30

Inscription 10€ sur notre site web et sur place, dans la limite des dossards disponibles*

Comprenant: Chronométrage, classement, balisage, ravitaillement et lot coureur

*épreuve limitée à 150 participants .

Telesiège La Dôle- Parking des Dappes 83 Route de la Faucille Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 25 72 19 logistique@latransju.com

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English : Transju’ Verticale

L’événement Transju’ Verticale Prémanon a été mis à jour le 2026-04-07 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses