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Fête de la musique Prémanon

Fête de la musique Prémanon

Fête de la musique Prémanon vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Place du village

Ville : 39220 Prémanon

Département : Jura

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Prémanon

Fête de la musique

Place du village Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 01:00:00

Date(s) :
2026-06-19

FÊTE DE LA MUSIQUE

Préparez-vous pour une soirée festive, conviviale et pleine de bonne humeur !

Au programme
Le groupe “The Old Punks and Charlotte” pour mettre l’ambiance en live
DJ Pierrot aux platines pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit
Un karaoké géant pour chanter tous ensemble et révéler les stars cachées

Et parce qu’une bonne soirée passe aussi par le plaisir de partager
Restauration sur place
Buvette toute la soirée

Venez en famille, entre amis ou entre voisins pour célébrer l’été, la musique et la bonne humeur dans une ambiance chaleureuse et festive

On vous attend nombreux pour faire vibrer la soirée ensemble !   .

Place du village Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté   asscpremanon@gmail.com

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Prémanon a été mis à jour le 2026-05-19 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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