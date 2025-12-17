Prémanon

Fête de la musique

Place du village Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 01:00:00

Date(s) :

2026-06-19

FÊTE DE LA MUSIQUE

Préparez-vous pour une soirée festive, conviviale et pleine de bonne humeur !

Au programme

Le groupe “The Old Punks and Charlotte” pour mettre l’ambiance en live

DJ Pierrot aux platines pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit

Un karaoké géant pour chanter tous ensemble et révéler les stars cachées

Et parce qu’une bonne soirée passe aussi par le plaisir de partager

Restauration sur place

Buvette toute la soirée

Venez en famille, entre amis ou entre voisins pour célébrer l’été, la musique et la bonne humeur dans une ambiance chaleureuse et festive

On vous attend nombreux pour faire vibrer la soirée ensemble ! .

Place du village Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté asscpremanon@gmail.com

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Prémanon a été mis à jour le 2026-05-19 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses