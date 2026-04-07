Concert Choeurhommes et Le chant du Mont Fier Salle polyvalente de Prémanon Prémanon
Concert Choeurhommes et Le chant du Mont Fier Salle polyvalente de Prémanon Prémanon samedi 30 mai 2026.
Prémanon
Concert Choeurhommes et Le chant du Mont Fier
Salle polyvalente de Prémanon 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La chorale de Prémanon, le chant du Mont Fier, organise un concert avec la chorale d’hommes Choeurhommes qui vient de Anse dans le Beaujolais. Cette chorale interprète des chants traditionnels, de lutte et des chansons à boire. Chaque chorale interprétera un programme de son répertoire et les deux chorale chanteront quelques chants en commun. Une buvette avec petite restauration seront proposées à l’entracte. L’entrée au concert est avec une libre participation. .
Salle polyvalente de Prémanon 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 38 27 14 chorale.montfier@gmail.com
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English : Concert Choeurhommes et Le chant du Mont Fier
L’événement Concert Choeurhommes et Le chant du Mont Fier Prémanon a été mis à jour le 2026-04-07 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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