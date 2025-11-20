Initiation au curling Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon
Initiation au curling
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Début : 2026-01-08
fin : 2026-02-19
Le Club de Curling Haut-Jura Prémanon vous invite à découvrir ce sport de précision qui se pratique sur la glace !
Tarif unique 15€50 pers (à partir de 10 ans).
Durée 1h30
Inscription obligatoires sur notre site internet www.espacedesmondespolaires.org/offre-ludique/initiation-au-curling/ .
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
