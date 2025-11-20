Initiation au curling Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon

Initiation au curling

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor
146 Rue de la Croix de la Teppe
Prémanon
Jura

Tarif : 15.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08

Fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-01-08 2026-02-19

Le Club de Curling Haut-Jura Prémanon vous invite à découvrir ce sport de précision qui se pratique sur la glace !

Tarif unique 15€50 pers (à partir de 10 ans).

Durée 1h30

Inscription obligatoires sur notre site internet www.espacedesmondespolaires.org/offre-ludique/initiation-au-curling/ .

+33 3 39 50 80 20
contact@espacedesmondespolaires.org

