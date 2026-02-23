Soirée escargots Salle polyvalente de Prémanon Prémanon

Soirée escargots

Salle polyvalente de Prémanon 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 9 – 9 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La chorale de Prémanon organise une soirée conviviale autour d’un repas avec au menu des escargots (mais aussi des assiettes de charcuterie pour ceux qui préfèrent), fromage et dessert, prix du menu complet 15 euro. Venez nombreux entre amis pour partager ce moment festif et gastronomique. .

Salle polyvalente de Prémanon 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 38 27 14 chorale.montfier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée escargots Prémanon a été mis à jour le 2026-02-23 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses