Les Ren’comtoises Parking de l’Ecole Prémanon
Les Ren’comtoises Parking de l’Ecole Prémanon mercredi 8 juillet 2026.
Les Ren’comtoises
Parking de l’Ecole 211 Rue du Moine Manon Prémanon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:00:00
fin : 2026-08-05 22:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-05
Marché artisanal et concert mercredi soir ! Ouverture du marché à partir de 16h, au cœur du village.
Début du concert 19h45. Organisée par le service animations.
Repli à la salle polyvalente de l’Espace des Mondes Polaires en cas de conditions météorologiques défavorables. .
Parking de l’Ecole 211 Rue du Moine Manon Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Les Ren’comtoises Prémanon a été mis à jour le 2026-03-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses