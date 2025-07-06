Les Ren’comtoises Parking de l’Ecole Prémanon

Les Ren’comtoises

Parking de l’Ecole 211 Rue du Moine Manon Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:00:00

fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-05

Marché artisanal et concert mercredi soir ! Ouverture du marché à partir de 16h, au cœur du village.

Début du concert 19h45. Organisée par le service animations.

Repli à la salle polyvalente de l’Espace des Mondes Polaires en cas de conditions météorologiques défavorables. .

Parking de l’Ecole 211 Rue du Moine Manon Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Les Ren’comtoises Prémanon a été mis à jour le 2026-03-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses