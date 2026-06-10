Concert Les Forces de l’Orge Chez Paupotte Prémanon
Concert Les Forces de l’Orge Chez Paupotte Prémanon vendredi 3 juillet 2026.
Prémanon
Concert Les Forces de l’Orge
Chez Paupotte 11 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03 22:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Concert d’un groupe local qui met l’ambiance .
Chez Paupotte 11 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 78 91 chezpaupotte@gmail.com
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English : Concert Les Forces de l’Orge
L’événement Concert Les Forces de l’Orge Prémanon a été mis à jour le 2026-06-10 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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