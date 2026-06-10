Concert Les Forces de l’Orge Chez Paupotte Prémanon vendredi 3 juillet 2026.

Prémanon

Concert Les Forces de l’Orge

Chez Paupotte 11 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Concert d’un groupe local qui met l’ambiance .

Chez Paupotte 11 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 78 91 chezpaupotte@gmail.com

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English : Concert Les Forces de l’Orge

L’événement Concert Les Forces de l’Orge Prémanon a été mis à jour le 2026-06-10 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses