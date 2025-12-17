Trail du Lynx Jurassien, Prémanon, Prémanon
Trail du Lynx Jurassien, Prémanon, Prémanon samedi 4 juillet 2026.
Trail du Lynx Jurassien Samedi 4 juillet, 10h00 Prémanon Jura
Sur inscription via Miles Républic
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00
Trail et randonnée caritatifs au profit d’associations œuvrant pour la protection et la sensibilisation autour du Lynx boréal dans le Jura. Événement visant à informer sur le Lynx et sur l’impact des sports de nature sur la faune sauvage.
Prémanon 146 rue Croix de la Teppe, 39220 Prémanon Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://fr.milesrepublic.com/event/trail-du-lynx-jurassien-15329 »}]
Trail caritatif pour le Lynx boréal Caritatif Trail
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