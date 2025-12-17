Trail du Lynx Jurassien, Prémanon, Prémanon

Trail du Lynx Jurassien Samedi 4 juillet, 10h00 Prémanon Jura

Sur inscription via Miles Républic

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Trail et randonnée caritatifs au profit d’associations œuvrant pour la protection et la sensibilisation autour du Lynx boréal dans le Jura. Événement visant à informer sur le Lynx et sur l’impact des sports de nature sur la faune sauvage.

Prémanon 146 rue Croix de la Teppe, 39220 Prémanon Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://fr.milesrepublic.com/event/trail-du-lynx-jurassien-15329 »}]

Trail caritatif pour le Lynx boréal Caritatif Trail