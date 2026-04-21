ENDURO’TRAIL Rue du Moine Manon Prémanon

Prémanon

ENDURO’TRAIL

Rue du Moine Manon Espace luge Prémanon Jura

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2027-05-22

Date(s) :

2026-05-23 2027-05-22

Nous organisons 2 épreuves de course à pied se déroulant en moyenne montagne et empruntant des sentiers balisés.

Elles se déroulent sous la forme d’une course de type Enduro , parcours comportant des zones chronométrées et des zones de liaison non chronométrées. Le classement final est établi au cumul des temps réalisés lors des zones chronométrées.

Parcours 7km

Epreuve en semi-autonomie d’environ 7 km pour 200 mètres de dénivelé positif (D+) et 200 mètres de dénivelé négatif (D-). Le départ et l’arrivée se situent au centre de Prémanon.

Départ libre de 9h00 à 10h30

Parcours 18km

Epreuve en semi-autonomie d’environ 18 km pour 700 mètres de dénivelé positif (D+) et 700 mètres de dénivelé négatif (D-). Le départ et l’arrivée se situent au centre de Prémanon.

Départ libre de 9h00 à 10h30

Organisation d’un parcours obstacle biathlon pour les enfants de 8ans à 12ans .

Rue du Moine Manon Espace luge Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : ENDURO’TRAIL

L’événement ENDURO’TRAIL Prémanon a été mis à jour le 2026-04-21 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses