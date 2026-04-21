ENDURO’TRAIL Rue du Moine Manon Prémanon
ENDURO’TRAIL Rue du Moine Manon Prémanon samedi 23 mai 2026.
Prémanon
ENDURO’TRAIL
Rue du Moine Manon Espace luge Prémanon Jura
Tarif : 12 – 12 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2027-05-22
Date(s) :
2026-05-23 2027-05-22
Nous organisons 2 épreuves de course à pied se déroulant en moyenne montagne et empruntant des sentiers balisés.
Elles se déroulent sous la forme d’une course de type Enduro , parcours comportant des zones chronométrées et des zones de liaison non chronométrées. Le classement final est établi au cumul des temps réalisés lors des zones chronométrées.
Parcours 7km
Epreuve en semi-autonomie d’environ 7 km pour 200 mètres de dénivelé positif (D+) et 200 mètres de dénivelé négatif (D-). Le départ et l’arrivée se situent au centre de Prémanon.
Départ libre de 9h00 à 10h30
Parcours 18km
Epreuve en semi-autonomie d’environ 18 km pour 700 mètres de dénivelé positif (D+) et 700 mètres de dénivelé négatif (D-). Le départ et l’arrivée se situent au centre de Prémanon.
Départ libre de 9h00 à 10h30
Organisation d’un parcours obstacle biathlon pour les enfants de 8ans à 12ans .
Rue du Moine Manon Espace luge Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ENDURO’TRAIL
L’événement ENDURO’TRAIL Prémanon a été mis à jour le 2026-04-21 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
À voir aussi à Prémanon (Jura)
- Opération Montagne Propre Route des Jouvencelles Prémanon 25 avril 2026
- Soirée escargots Salle polyvalente de Prémanon Prémanon 25 avril 2026
- Concert avec La Cohue Salle polyvalente de Prémanon Prémanon 26 avril 2026
- Bureau des Guides du Haut-Jura Prémanon Jura 1 mai 2026
- Patinoire/piste de roller de l’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon Jura 1 mai 2026