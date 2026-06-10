Atelier d’échecs Parvis de l’Espace des Mondes Polaires Prémanon
Atelier d’échecs Parvis de l’Espace des Mondes Polaires Prémanon mercredi 1 juillet 2026.
Prémanon
Atelier d’échecs
Parvis de l’Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 16:30:00
fin : 2026-07-01 18:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Atelier d’échecs proposé par le club Echiquier Lédonien dans le cadre du tournoi international d’échecs JuraFlore pour apprendre ou jouer une partie. .
Parvis de l’Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@echiquier-ledonien.fr
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English : Atelier d’échecs
L’événement Atelier d’échecs Prémanon a été mis à jour le 2026-06-10 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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