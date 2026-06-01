Spectacle équestre Les Silencieux VVF du Mont Fier Prémanon

Prémanon

Spectacle équestre Les Silencieux

VVF du Mont Fier 780 Chemin des Maquisards Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 20:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre de la Chevauchée, une tournée de spectacles, médiation et veillées, en itinérance à cheval, dans le Jura. Du 9 au 28 juin 2026. Céleste et ses chevaux viennent à la rencontre des habitants du Jura lors d’une épopée itinérante de 3 semaines. Ils seront de passage pour un spectacle équestre au VVF de Prémanon le samedi 20 juin à 19h.

Annulation en cas de pluie.

Pour tous les âges et toutes les générations.

Prix libre Sans réservation.

Buvette et restauration sur place.

Penser à prendre des vêtements chauds! .

VVF du Mont Fier 780 Chemin des Maquisards Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle équestre Les Silencieux

L’événement Spectacle équestre Les Silencieux Prémanon a été mis à jour le 2026-06-10 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses