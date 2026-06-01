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Spectacle équestre Les Silencieux VVF du Mont Fier Prémanon

Spectacle équestre Les Silencieux VVF du Mont Fier Prémanon

Spectacle équestre Les Silencieux VVF du Mont Fier Prémanon samedi 20 juin 2026.

Lieu : VVF du Mont Fier

Adresse : 780 Chemin des Maquisards

Ville : 39220 Prémanon

Département : Jura

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Prémanon

Spectacle équestre Les Silencieux

VVF du Mont Fier 780 Chemin des Maquisards Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 20:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Dans le cadre de la Chevauchée, une tournée de spectacles, médiation et veillées, en itinérance à cheval, dans le Jura. Du 9 au 28 juin 2026. Céleste et ses chevaux viennent à la rencontre des habitants du Jura lors d’une épopée itinérante de 3 semaines. Ils seront de passage pour un spectacle équestre au VVF de Prémanon le samedi 20 juin à 19h.
Annulation en cas de pluie.
Pour tous les âges et toutes les générations.
Prix libre Sans réservation.
Buvette et restauration sur place.
Penser à prendre des vêtements chauds!   .

VVF du Mont Fier 780 Chemin des Maquisards Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Spectacle équestre Les Silencieux

L’événement Spectacle équestre Les Silencieux Prémanon a été mis à jour le 2026-06-10 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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