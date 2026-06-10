Cyclo Haut-Jura Départ et arrivée au stade nordique des Tuffes Prémanon dimanche 5 juillet 2026.

Prémanon

Cyclo Haut-Jura

Départ et arrivée au stade nordique des Tuffes 730 Route des Tremplins Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-05

La Cyclo Haut-Jura, organisée par Jura Ski Events, est bien plus qu’une simple course cycliste c’est un événement fédérateur pour tous les passionnés de vélo, locaux ou venus de loin, qui célèbre l’esprit sportif, la convivialité et l’attachement au territoire jurassien.

Le point fort de la Cyclo Haut-Jura un départ unique depuis le Stade Nordique des Tuffes. Lieu d’entraînement des équipes de France de ski nordique biathlon, combiné nordique, ski de fond et saut à ski.

Le départ de toutes les épreuves aura donc lieu depuis le Stade Nordique des Tuffes le dimanche 5 juillet, un site emblématique du Haut-Jura, reconnu également pour avoir accueilli de grands événements sportifs internationaux. .

Départ et arrivée au stade nordique des Tuffes 730 Route des Tremplins Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Cyclo Haut-Jura

L’événement Cyclo Haut-Jura Prémanon a été mis à jour le 2026-06-10 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses