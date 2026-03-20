Atelier de pratique théâtrale Médiathèque Marguerite Duras Paris

À l’occasion de l’édition 2026 du 1er juin des Écritures théâtrales jeunesse, nous vous

proposons d’explorer ensemble des textes de théâtre contemporain par la

parole et des mises en situations.

Dans le cadre des Écritures théâtrales jeunesse à la médiathèque Marguerite Duras

Le mercredi 03 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-03T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-03T15:00:00+02:00_2026-06-03T17:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

+33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras



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