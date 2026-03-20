Atelier de pratique théâtrale Médiathèque Marguerite Duras Paris
Atelier de pratique théâtrale Médiathèque Marguerite Duras Paris mercredi 3 juin 2026.
À l’occasion de l’édition 2026 du 1er juin des Écritures théâtrales jeunesse, nous vous
proposons d’explorer ensemble des textes de théâtre contemporain par la
parole et des mises en situations.
Dans le cadre des Écritures théâtrales jeunesse à la médiathèque Marguerite Duras
Le mercredi 03 juin 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-03T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T15:00:00+02:00_2026-06-03T17:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris
+33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras
Afficher la carte du lieu Médiathèque Marguerite Duras et trouvez le meilleur itinéraire