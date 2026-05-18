Atelier de réparation textile avec la Textilerie Médiathèque Françoise Sagan Paris

La Textilerie, espace créatif installé dans le 10ème et le 19ème, se dédie à la revalorisation du textile, et plus largement à construire des modes de consommation, de production et de travail respectueux.

Ce samedi 20 juin à la médiathèque Françoise Sagan, deux intervenants proposent un atelier kit de survie pour ses vêtements.

Au programme, apprendre parmi 4 gestes qui sauvent nos vêtements : recoudre un bouton, réparer une déchirure au point d’échelle, coudre un empiècement ou reboucher un trou en brodant.

Le matériel sera fourni, mais vous pouvez aussi apporter un vêtement pour le diagnostiquer ou y apporter directement la petite réparation.

Venez apprendre à réparer vos vêtements !

Le samedi 20 juin 2026

de 15h30 à 18h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T18:30:00+02:00

fin : 2026-06-20T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T15:30:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr



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