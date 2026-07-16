Atelier de restauration patrimoine mobilier d’époque, Atelier André Lévêque, Montlouis-sur-Loire

Informations pratiques

Atelier de restauration patrimoine mobilier d’époque 19 et 20 septembre Atelier André Lévêque Indre-et-Loire

Limité à 20 personnes/session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Partageons ensemble la passion de l’Authentique ; démonstrations atelier, visuels diaporama sur interventions mobilier national et privé. Coulisses des restaurations/conservations les plus marquantes réalisées depuis plus de 42 ans. La visite guidée dure environ 1h30/2h, les réservations permettant de constituer et répartir en petits groupes.

Atelier André Lévêque 29 quai Albert-Baillet, 37270 Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire 37270 Les Marronniers Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 63 49 00 49 http://www.andre-leveque.fr https://www.facebook.com/andre.leveque.1 [{« type »: « phone », « value »: « 06 63 49 00 49 »}, {« type »: « email », « value »: « levequeandre@me.com »}] Atelier de restauration/conservation œuvrant depuis plus de 40 ans, déjà, pour le Mobilier National, DRAC, mobilier classé ou inscrit MH, Centre des Monuments Nationaux et collections privées… Parking sur le quai Albert Baillet

Partageons ensemble la passion de l’Authentique ; démonstrations atelier, visuels diaporama sur interventions mobilier national et privé.

©André Lévêque