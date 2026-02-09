Festival Jazz en Touraine Montlouis-sur-Loire

Festival Jazz en Touraine

Espace Ligéria Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-11

Rendez-vous à Montlouis-sur-Loire et dans les communes associées pour la 40ème édition du Festival Jazz en Touraine ! 10 jours, 50 concerts, le festival international de jazz qui prolonge l’été en région Centre-Val de Loire.

Quarante ans que la musique résonne à Montlouis-sur-Loire, portée par les artistes, le public et celles et ceux qui font vivre le festival. JAZZ EN TOURAINE vous donne rendez-vous en septembre pour une nouvelle édition agrémentée de concerts de jazz et musiques rythmées. Profitez d’une programmation issue des différentes esthétiques du large spectre musical qui compose le jazz et les musiques cousines. Ce Festival s’exprime à Montlouis sur Loire, ville fondatrice, dans 3 lieux les spectacles IN, dans l’Espace Ligéria et le Magic Mirrors, les spectacles OFF sur le Village Gourmand et sa scène de plein air. Une quinzaine de commerçants de bouche accueillent les festivaliers qui souhaitent se restaurer ou boire un verre entre amis. Billetterie possible à l’Office de Tourisme ou en ligne. .

Espace Ligéria Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 72 70 administration@jazzentouraine.com

English :

Join us in Montlouis-sur-Loire and associated towns for the 40th edition of the Festival Jazz en Touraine! 10 days, 50 concerts, the international jazz festival that prolongs summer in the Centre-Val de Loire region.

